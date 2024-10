Monasterio reconoce que, a raíz de la crisis, no se puede competir “de manera profesional”

Oriente Petrolero tocó fondo. Cayó 2-0 frente a San Antonio en el estadio Tahuichi Aguilera, evidenciando que la crisis económica está afectando al primer plantel. Habría que hacer un recuento para ver cuántos días se entrenó el equipo este año, ya que durante varias semanas permaneció en paro por salarios adeudados.



Una vez finalizado el encuentro ante los cochabambinos, Joaquín Monasterio, director técnico de Oriente, habló en conferencia de prensa y se refirió al difícil momento que atraviesan sus jugadores. El estratega cruceño reconoce que es complicado competir de manera profesional cuando un equipo no se entrena con normalidad.



“La buena campaña que se venía realizando se hace difícil de sostener. Todos sabemos los problemas que estamos atravesando. Queremos que esta situación se solucione, porque no se puede competir de manera profesional con estos problemas. Se nos hará muy difícil el resto del torneo”, dijo Monasterio.



“En los últimos 35 días solo entrenamos 8; se nos complica competir con un equipo que entrena normalmente. Como cuerpo técnico hemos sabido interpretar la situación del club, pero también uno tiene orgullo, honor y prestigio que cuidar. No es fácil ganarse un lugar en Oriente”.



Monasterio también fue consultado sobre su continuidad en el club y aseguró que, a pesar de los problemas, se mantendrá firme en el cargo. “Tengo fe; creo que se va a solucionar. Nosotros queremos trabajar y los jugadores también; ellos quieren entrenar. Sabemos que es muy importante conseguir un premio internacional; no será fácil, pero necesitamos estar al 100% para lograr ese objetivo”.



Finalmente, respaldó a sus jugadores y reconoció que es muy difícil que ellos puedan concentrarse plenamente en el trabajo cuando arrastran los problemas mencionados anteriormente.



“Es difícil y complicado; sin duda, el jugador tiene un derecho totalmente legítimo. Están preocupados; tienen familia y deben resolver muchas situaciones relacionadas con el tema económico. Necesitamos que se solucione cuanto antes; volvemos a competir el jueves y aún nos quedan más de diez partidos. Esperamos trabajar de manera normal en este parón que se viene”.