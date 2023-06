Mourinho confirma que Dybala está para jugar "20 o 30 minutos"

El volante argentino arrastra problemas en un tobillo desde hace un mes y era duda para la final que se disputará el miércoles en el Puskas Arena de Budapest (15:00).



En el entrenamiento de los italianos este martes por la mañana en Roma, antes de viajar a la capital húngara, Mourinho ha comprobado que Dybala ha mejorado, pero solo está para jugar "20 o 30 minutos".



"Sabemos que Paulo ha tenido algunos problemas esta semana, pero también sabemos lo importante que es para nosotros. Creo que todos los que aman el fútbol esperan verle mañana en el campo", dijo por su parte el capitán Lorenzo Pellegrini.



En la conferencia de prensa oficial previa a la final, Mourinho admitió que su equipo carece de la experiencia de su rival, seis veces campeón de este torneo desde 2006, pero descartó que ese sea un factor decisivo de cara a la final.



"No tenemos su experiencia, cierto, pero para nosotros es un acontecimiento extraordinario, merecemos estar en la final y mañana cuando empiece el partido estaremos ahí", advirtió.



Sí reconoció la mayor calidad del Sevilla, que "no tiene un gran equipo, sino dos; tienen 25 jugadores de gran calidad y nosotros niños que el año pasado jugaban en el B".



"Pero no han llegado hasta aquí sin nada, llevamos dos años de trabajo y acumulan ya 30 partidos europeos", declaró.



Y preguntado por el supuesto mayor presupuesto de la Roma, Mourinho tiró de humor: "Si mis jugadores cobran más que sus jugadores, eso quiere decir que cobran muy poco".



- Futuro en el aire -

Al ser cuestionado sobre si su mayor experiencia en finales europeas con respecto al entrenador del Sevilla José Luis Mendilibar puede ser una ventaja, el portugués aseguró que tras los entrenamientos del martes "el trabajo de los entrenadores ha acabado y la historia la escribirán los jugadores mañana (miércoles).



Sobre su futuro, Mourinho mantuvo la incerteza acerca de la posibilidad de abandonar la Roma al final de temporada. "He hablado con los capitanes y saben perfectamente lo que pienso, pero ahora en lo único que pienso es en la final".



Al recordarle que en 2010, después de ganar el triplete con el Inter se marchó al Real Madrid, y si podría repetirlo, el técnico portugués respondió: "Hay una diferencia muy grande porque en aquel momento estaba todo hecho con el Real Madrid, solo faltaba la firma; ahora no tengo contactos con nadie".



Y sobre un eventual interés del equipo blanco, Mourinho se limitó a decir que "me gusta Madrid y viví una gran experiencia allí", por cuando entrenó de 2010 a 2013.