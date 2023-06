Mourinho sigue sin resolver su futuro y critica al árbitro tras perder la Europa League

"Pienso que la respuesta a esa pregunta no es importante en este momento. Siempre he dicho que es el equipo lo importante y lo sigo diciendo. Ya lo responderé", declaró Mourinho en conferencia de prensa al ser preguntado por su futuro ante los rumores sobre el supuesto interés de otros equipos europeos.



El portugués sí dejó entrever que no está a gusto del todo en la entidad romana: "Estoy un poco cansado de ser entrenador, de tener que ser el portavoz del club, de ser algo más... Ha llegado el momento de hablar con la propiedad".



Mourinho, que felicitó al Sevilla por su título en un partido "durísimo, muy competido y tenso", destacó que el equipo español "tiene más talento y soluciones", pero también lamentó la actuación del árbitro.



"Tener un arbitraje así en una final europea es muy duro (...) No hubo una, ni dos, ni tres decisiones" desfavorables para él a su equipo y citó como ejemplo la tarjeta amarilla que vio Spinazzola por una caída en el área rival, pero no se la mostró a Ocampos por una acción similar, ni expulsó a Lamela por varias faltas. Y solo estoy hablando de las pequeñas decisiones", estimó.



"Puedes perder un partido, pero nunca perder tu dignidad y nosotros no solo no la hemos perdido sino que podemos volver a casa muy orgullosos porque lo hemos dado todo", destacó.



Con la derrota en esta final, la Roma se queda sin posibilidades de jugar la Liga de Campeones el próximo curso, "pero paradójicamente es una cosa positiva, porque no tenemos equipo para jugar una competición como esta".



Y acabó deseando "a ese gran árbitro" Anthony Taylor, que "haga grandes arbitrajes en la Champions, pero que no arbitre en la Europa League", competición para la que la Roma debe sacar billete el próximo fin de semana en la última jornada de la Serie A.