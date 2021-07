Murió 'Lole' Reutemann, ex figura de la Fórmula Uno

Escucha esta nota aquí

El senador argentino y exitoso expiloto de Fórmula 1 Carlos Alberto 'Lole' Reutemann murió el miércoles en la ciudad de Rosario, a los 79 años, a causa de una patología digestiva, informó su hija Cora en las redes sociales.

"Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor", escribió Cora Reutemann.

El más grande de los pilotos argentinos de Fórmula 1 después del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio condujo bólidos de las escuderías Brabham, Ferrari, Lotus y Williams, en una celebrada trayectoria entre 1972 y 1982, con 12 triunfos y 45 podios.

El Senado nacional interrumpió este miércoles una reunión plenaria para rendirle homenaje con un minuto de silencio.

Reutemann era afiliado al Partido Justicialista (PJ, gobierno), pero asumió en la cámara alta por una alianza con el expresidente liberal de derecha Mauricio Macri (2015-2019), ahora uno de los líderes de la oposición.

"Lamento el fallecimiento del senador nacional y exgobernador de Santa Fe (centro-este), Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos", escribió en las redes sociales la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner.

El excorredor había sufrido en 2017 un cáncer de hígado por el que fue operado en Estados Unidos. Su salud sufrió deterioro con el tiempo y estaba hospitalizado por hemorragias digestivas desde hace dos meses, primero en su ciudad natal de Santa Fe y luego en Rosario, a 300 km al norte de Buenos Aires.

En 1981, con un Williams, fue segundo en el campeonato de F1, a un punto del campeón, el brasileño Nelson Piquet. También fue tercero en los campeonatos de F-1 de 1975, 1978 y 1980.

Reutemann fue llevado a la política por el expresidente peronista Carlos Menem (1989-1999). En nombre del PJ gobernó dos veces la provincia de Santa Fe, situada en la agrícola e industrial zona núcleo de la pampa húmeda.

En 2015 fue reelegido para el Senado pero esta vez en una lista que apoyaba a Macri.

Reutemann fue un rico productor agrícola, favorecido en sus negocios por la cercanía de Santa Fe con los puertos de exportación de cereales.

- Casi presidente -

Un gran año en su carrera deportiva fue el de 1974, al imponerse con Brabham en los grandes premios de Sudáfrica, Austria y Estados Unidos.

Pero también tuvo la mayor frustración. Cuando lideraba la prueba en el autódromo de Buenos Aires, en la última vuelta, a pocos metros de la meta, se quedó sin combustible en el auto.

Ni siquiera el abrazo y la felicitación que le dio en la tribuna el entonces presidente Juan Perón logró consolarlo. Con Williams estuvo a otro paso de la hazaña, pero quedó detrás de Piquet en 1981.

En su salto a la política, estuvo también cerca de una consagración. En 2003 el entonces presidente justicialista Eduardo Duhalde le ofreció ser candidato a jefe de Estado, cuando las encuestas le daban un 40% de respaldo.

Reutemann, hombre parco y de hablar pausado, le dijo que no. "Algo vi que no me terminó de convencer", declaró a la prensa. Nunca dijo qué era lo que había visto.

