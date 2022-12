"Muy contentos con lo que estamos logrando y vamos por más", afirmó el goleador Julián Álvarez

Con permiso de Leo Messi, el gran protagonista del 3-0 de Argentina a Croacia en semifinales del Mundial de este martes fue Julián Álvarez, que tras hacer un doblete y forzar un penal amenazó tras el encuentro diciendo "vamos a por más".



"Nos merecíamos esto. Hicimos un gran partido hoy. Estamos en la final, que es lo que queríamos y ahora a descansar para esperar hacer un gran partido el domingo", dijo el '9' de la Albiceleste, que se ha ganado la titularidad a fuerza de goles en un Mundial donde empezó como suplente.



Con 0-0 en el marcador, Julián Álvarez provocó el penal que transformó Leo Messi, iniciando así una gran actuación personal que tuvo premio con dos goles.



"Cuando la agarré vi que varios compañeros cruzaron por ahí. La cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad", describió la primera de sus dianas el atacante del Manchester City.



No sería su único festejo de la noche, pues él se encargó de cerrar el luminoso tras una gran jugada de Leo Messi, sumando así cuatro dianas en este Mundial, una menos que la 'Pulga'.



"Seguramente todos como locos, como todo el país. Esto es una alegría para todos. Estamos muy contentos con lo que estamos logrando y vamos a por más", zanjó Julián Álvarez con confianza su primera impresión nada más abandonar la cancha como finalista del Mundial de Qatar.