Nacional Potosí goleó (6-3) a The Strongest y pone la Liga Tigo al rojo vivo

Nacional Potosí fue una aplanadora. El equipo de la Villa Imperial goleó (6-3) de local a The Strongest en partido de la fecha 17 de la Liga Tigo de la División Profesional del fútbol boliviano. El encuentro tuvo lugar en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí, este sábado, y ahora el torneo está al rojo vivo.

Después, Nacional pasó un susto porque Maximiliano Ortiz tocó el balón con la mano dentro del área, pero después de la revisión del VAR el árbitro cruceño Ivo Méndez dijo que no era penal.

Nacional era una aplanadora y no perdonaba, ya que rápidamente llegó al tercero por intermedio de Prost (29’). La jugada nació con Andrés Torrico por la izquierda, sacó un remate que pegó en el travesaño y luego del rebote Prost acomodó la pelota para hacer una espectacular chilena y poner el 3-0.

The Strongest tuvo un par de llegadas mediante centros, pero no pudo descontar y fue el local el que amplió la diferencia en el minuto 42. Saulo Guerra mandó un centro que despejó a medías el arquero Viscarra, el balón le llego a Diego Hoyos que no dudó en rematar a la portería y anotar el 4-0 con el que finalizó la primera mitad.