Nacional Potosí hizo el gasto, pero perdió (1-2) en casa frente a Always Ready

Nacional Potosí cayó de local contra Always Ready por 1-2, en un partido atípico, porque el cuadro Rancho Guitarra hizo el gasto, fue superior, pero no supo generar situaciones de gol, mientras que los alteños convirtieron las dos oportunidades que tuvieron. El cotejo tuvo lugar en el estadio Vítor Agustín Ugarte de la Villa Imperial este domingo y correspondió a la fecha 18 del torneo Clausura.

Los alteños que no generaban juego ofensivo se encontraron con un gol que a la postre fue el de la victoria. José Miguel Briceño (82’) recibió el balón algo recostado por la derecha, enganchó y sacó un zurdazo rasante, al lado izquierdo del arquero Adorno, que no pudo llegar. Sorpresa, Always Ready ganaba 1-2.