Nacional Potosí hizo respetar la casa: victoria por 3-1 ante Independiente

Nacional Potosí brilla bajo la lluvia y derrota a Independiente en un emocionante partido disputado en la Villa Imperial



La noche en la Villa Imperial se vistió de fútbol y pasión mientras Nacional Potosí y Independiente se enfrentaban en un duelo vibrante en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Con la lluvia como testigo y el frío como compañero, los equipos salieron al campo con la determinación de alcanzar la victoria en la quinta fecha del Torneo Apertura.



Desde el pitido inicial, Nacional Potosí mostró su dominio en el terreno de juego, presionando constantemente y buscando romper la defensa rival. No pasó mucho tiempo antes de que el marcador se moviera a favor de los locales, con un gol en contra de David Díaz que puso a los potosinos en ventaja.



Pero Independiente no se dejó amilanar por el gol en contra y respondió con determinación, buscando igualar el marcador. Sin embargo, la persistencia de Nacional Potosí se hizo evidente cuando Gustavo Cristaldo anotó dos goles consecutivos, ampliando la ventaja para su equipo y llevando la euforia a las gradas.



A pesar del marcador adverso, Independiente no bajó los brazos y continuó luchando por acortar la distancia. Fue David Díaz quien logró descontar para su equipo, dando un destello de esperanza a los visitantes y manteniendo la emoción en el encuentro hasta el último minuto.



Al final del encuentro, Nacional Potosí se alzó con la victoria por 3-1, asegurando los tres puntos y consolidándose como líder del Grupo B en el Torneo Apertura. Con esta victoria, el equipo de la Villa Imperial da un paso firme hacia los cuartos de final, mientras que Independiente deberá reagruparse y buscar la recuperación en los próximos encuentros.