Nacional Potosí, por el honor en duelo de revancha contra El Nacional de Ecuador

El boliviano Nacional Potosí intentará lavar sus pecados de cancha este miércoles en un nuevo duelo contra el avasallante El Nacional de Ecuador, que llega a la revancha con la primera fase de la Copa Libertadores 2023 virtualmente resuelta.



Tras la humillante goleada de 6-1 que propinó el "Nacho" en la altura de La Paz, los equipos se verán las caras en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 20:00HB



"Esto es fútbol y hay que seguir, tratar de revertir esto", dijo a la prensa el estratega de los bolivianos, Víctor Andrada, aunque reconoció que "no está fácil".



"Trataremos de dar otra imagen", expresó el timonel argentino.



En busca de una hazaña en Quito, el "equipo de la banda roja" hizo las paces con el buen fútbol en la segunda fecha del torneo de Bolivia, cuando se impuso 3-0 a Blooming.



Sin embargo, Andrada prefiere ser cauteloso. "Será difícil dar la vuelta el resultado por lo que trataremos de lavarnos la cara haciendo un partido digno", comentó en declaraciones difundidas por el portal El Potosí.



El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda de la Copa Libertadores, en la que medirá fuerzas con el colombiano Independiente Medellín el próximo 22 de febrero como local.



El partido de este miércoles será dirigido por los brasileños Flavio Souza, Danilo Manis y Bruno Pires.



- Retorno triunfal -

Después de seis años sin jugar una Copa Libertadores y dos temporadas en la segunda división del fútbol ecuatoriano, El Nacional -conocido por tener en sus filas solamente jugadores de Ecuador- puso la vara alta para lo que será su regreso a la serie A y su participación el torneos internacionales.



La goleada en La Paz fue un empujón anímico para los "puros criollos", que consiguieron un cupo en el certamen regional luego que Independiente del Valle dejara una plaza libre al coronarse campeón de la Sudamericana-2022.



El triunfo obliga al equipo a tomarse con mayor seriedad el encuentro de vuelta, pese a que tiene todo a su favor para avanzar a la siguiente ronda.



"Sabemos lo que es la Libertadores. El partido de vuelta será 0-0 para nosotros", declaró a la prensa el DT de El Nacional, Ever Hugo Almeida.



El experimentado entrenador, que fue campeón de la Libertadores cuando se desempeñaba como arquero de Olimpia en 1979 y 1990, señaló que "no por la victoria vamos a ir a jugar de una manera diferente en Quito".



En sus redes sociales el club arenga a los aficionados. "Vamos por la clasificación", anotó en Twitter el equipo.



Posibles alineaciones:



El Nacional: David Cabezas - Jerry Parrales, Andrés Micolta, Jhonnier Chalá, Bryan Nazareno - Madison Julio, Eddy Mejía, Maicon Solís, Jefferson Valverde, Jorge Ordóñez - Ronie Carrillo. DT: Ever Hugo Almeida.



Nacional Potosí: Saidt Mustafá - Martín Chiatti, Maximiliano Ortiz, Martín Galain - Oscar Añez, Luis Pavia, Marcos Andia, Daniel Mancilla - Maximiliano Núñez, Martín Prost, Gustavo Cristaldo. DT: Víctor Andrada.