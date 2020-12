Nacional Potosí superó a Guabirá para mantenerse en zona de clasificación

Escucha esta nota aquí

Nacional Potosí le ganó por 1-0 a Guabirá este jueves, por la vigésima fecha del torneo Apertura. Sumó 29 unidades y está entre los ocho equipos clasificados a un torneo internacional, a seis jornadas de que el campeonato llegue a su fin.

El único gol del partido lo marcó Juan Eduardo Fierro, en el minuto 78. Fue el 1-0 definitivo. Para el local no fue sencillo lograr la desigualdad, ya que recién llegó en el segundo tiempo. La visita no logró responder con el empate. La historia no cambió hasta el final.

Nacional Potosí visitará a Aurora, el sábado (17:15), por la vigesimoprimera fecha; mientras que Guabirá recibirá a San José, el domingo (17:15).