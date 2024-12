Nadal, Iniesta, Kroos, Murray o Muguruza, entre las despedidas que deja 2024

El año 2024 deja en su álbum de imágenes la despedida de Rafael Nadal, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos, una jubilación a la que se han unido otras estrellas del deporte, como los futbolistas Andrés Iniesta y Toni Kroos, los también tenistas Garbiñe Muguruza y Andy Murray o los baloncestistas Rudy Fernández, Sergio Rodríguez y Marc Gasol.



La prematura eliminación de España en la Copa Davis jugada en Málaga fue el colofón a la carrera de Nadal, ganador de 22 grand slams, quien había anunciado su adiós en un vídeo en las redes sociales el 31 de octubre, mes y medio antes de su último partido.



“En esta vida todo tiene un principio y un final”, resumió el tenista mallorquín, de 38 años, después de dos décadas de carrera profesional.



La marcha de Nadal vino precedida de la de Iniesta, otro icono que se inmortalizó con el gol más importante de la historia de fútbol español, el que dio a España el Mundial de fútbol en Sudáfrica en 2010.



A los 40 años y tras serlo todo con el Barcelona -nueve Ligas y cuatro ‘Champions’- y la selección -dos Eurocopas, además del Mundial-, Iniesta colgó las botas en Emiratos Árabes Unidos tras pasar por Japón.



Entre los futbolistas ‘jubilados’ este año, el que mejor palmarés lega es el alemán Kroos, quien puso fin a su carrera con 34 años en su nivel más alto y tras conquistar su quinta Liga de Campeones con el Real Madrid.



“No quiero llegar a un punto en que piensen por qué todavía sigo, que no tengo nivel (…) Quiero acabar en el mejor momento”, justificó el centrocampista.



También se ha ido como leyenda el sevillista Jesús Navas, quien jugó su partido 705 con el equipo andaluz el pasado día 22 y dijo adiós en el Santiago Bernabéu -una semana antes se había despedido del Sánchez Pizjuán- ante una afición rendida.



Raúl García, Thiago Alcantara, Virginia Torrecilla, el portugués Pepe o el mexicano Andrés Guardado fueron otros futbolistas que optaron por la retirada.



Como prólogo a Nadal, Muguruza fue la que anunció en abril su marcha del tenis a los 30 años, después de que su último partido fuera en febrero de 2023, con la mira puesta en “abrir una nueva vida” tras ganar Wimbledon y Roland Garros.



El mundo de la raqueta despidió además al escocés Andy Murray, quien escogió los Juegos de París para cerrar entre lágrimas una carrera exitosa, pero marcada por las lesiones en los últimos cinco años.



El dos veces campeón en Wimbledon, doble oro olímpico -Londres y Rio- y primer británico en ganar un grand slam desde 1936, fue el único que se atrevió a codearse con el tridente Federer-Nadal-Djokovic, a quien va a entrenar a partir de enero.



En baloncesto, el elenco de despedidas incluyó a cuatro de sus jugadores más laureados con la selección española en los últimos años: Rudy Fernández, Sergio ‘Chacho’ Rodríguez, Marc Gasol y Víctor Claver.



Rudy, ‘el Chacho’ y el menor de los Gasol eran los últimos que seguían en activo del combinado nacional que ganó el oro en el Mundial de Japón de 2006.



En el plano femenino, el adiós más destacado ha sido el de Leo Rodríguez, pilar de la selección en la última década, con el oro del Eurobasket de 2017.



En atletismo, Álvaro Martín decidió poner fin a la marcha tras conquistar el título en el relevo mixto de los 20 kilómetros marcha en París con María Pérez y un bronce en la prueba individual, que unió a sus oros en Europeos y Mundiales.



El triatlón ha cerrado un ciclo en 2024 con la marcha de Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo y plata en Londres 2012, y de quien fue uno de sus grandes rivales, el británico Alistair Brownlee, doble oro olímpico y mundial y protagonista de imágenes icónicas junto a su hermano Johnny, como cuando le ayudó a pasar la meta tras sufrir calambres.



El balonmano ha llorado la despedida de los dos mejores jugadores de lo que va de siglo, el danés Mikkel Hansen y el francés Nikola Karabatic, cargados de triunfos con sus selecciones y clubes.



Con ellos se han marchado Jorge Maqueda, Joan Cañellas y Viran Morros, estandartes de la época dorada del balonmano español.



En el ciclismo, la retirada más sonada fue la del australiano Mark Cavendish, uno de los grandes esprinters de la historia, que se bajó de la bicicleta a los 39 años después de superar el récord de victorias de etapa en el Tour, con 35, una más que Eddy Merckx.



El pelotón también ha visto descolgarse al colombiano Rigoberto Urán, el belga Thomas de Gendt, el español Luis Ángel Maté o el italiano Domenico Pozzovivo, el corredor con más participaciones en el Giro (18).



París 2024 dejó el mal recuerdo de la grave lesión de Carolina Marín en puertas de la final olímpica, a la que accedió la china He Bingjiao, quien pocos días después, anunció su retirada.



He Bingjiao homenajeó a Marín al lucir un pin de España al recibir la medalla de plata, en un gesto de deportividad que ayudó a consolar a la deportista andaluza.



Tras hacer historia con su quinta medalla de oro consecutiva en unos Juegos, el luchador cubano Mijaín López también puso fin a su carrera en París besando el tapiz y dejando allí sus botas. “Dejé un sueño en los colchones, pero un sueño que va a dar inspiración a todos los jóvenes", explicó López.



A la piscina ya no se tirará la australiana Emma Mckeon, la tercera nadadora con más oros olímpicos y a los que suma otras ocho medallas, siendo la deportista más laureada del país oceánico.



Tampoco lo hará Laura Ester, guardameta del CN Sabadell de waterpolo, que lo ha ganado todo con la selección, entre muchos títulos el oro en París, ni la bracista Jessica Vall.



A la lista de retirados se unen Pablo Herrera, único jugador de voley playa con seis Juegos Olímpicos, y el argentino Fernando Belasteguin, quien fue el número uno del pádel durante 16 de los treinta años en los que compitió.