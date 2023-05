¡Napoli campeón de Italia!

El Napoli, dominador absoluto este curso en el 'Calcio', se proclamó campeón de la Serie A por tercera vez en su historia al empatar 1-1 en su visita al Udinese, este jueves en el cierre de la 33ª jornada.



La generación actual liderada por Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia emula así lo conseguido por el equipo de los 'años Maradona', cuando se lograron los primeros títulos ligueros del club (1987, 1990).



Al Napoli le bastaba este jueves con puntuar en este partido en Udinese ante el duodécimo clasificado y no falló.



El Udinese se adelantó en el minuto 13 por medio de Sandi Lovric y los visitantes equilibraron el marcador en el 52, por medio de Osimhen.



Los 'tifosi' pudieron por lo tanto descorchar el 'prosecco' y desatar unos festejos que llevaban semanas preparando, por la gran ventaja que pronto consiguió el Nápoles en la clasificación y que hizo que este título sea de todo menos una sorpresa.



El Napoli había desperdiciado el pasado domingo la posibilidad de conseguir el 'Scudetto' en su propio estadio Diego Maradona. Necesitaba ganar y solo pudo empatar 1-1 ante la Salernitana en un derbi.



El miércoles pudo haber sido campeón sin jugar, si la Lazio (2ª) no hubiera ganado al Sassuolo, pero el equipo romano cumplió con un 2-0 y retrasó de nuevo las celebraciones.



Pero los pupilos de Luciano Spalletti no desperdiciaron la 'match-ball' de este jueves y suceden en el palmarés al AC Milan, precisamente el club que le eliminó el pasado mes en cuartos de final de la Liga de Campeones.



Ese pulso perdido ante los 'rossoneri' supuso una desilusión pero fue la temporada en la que el Napoli llegó más lejos en la máxima competición europea.



En la Copa de Italia, eso sí, decepcionó con una eliminación en octavos de final ante el Cremonese, un equipo que en la Serie A es apenas penúltimo y tiene complicada la permanencia en la élite.