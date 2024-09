Navegando en la cabeza de Villegas

En la conferencia previa al partido ante Venezuela, el DT Óscar Villegas fue directo al decir que no entregará ningún dato que pueda ir en contra de la selección o que le pueda ser útil al rival. Es por eso que del equipo que presentará el martes venidero ante Chile (17:00 HB) en Santiago , no habrá pistas, más aún ahora que tiene previsto cambiar bastante por las bajas.

Ramiro Vaca -el mejor del jueves- y Héctor Cuéllar que jugó como volante de contención, no estarán por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Henry Vaca sufrió una lesión en el abductor en la pierna izquierda, que lo apartó de la concentración de manera inesperada. Sin ellos el panorama cambia, aunque también estaba previsto encarar de otra manera el juego.

Navegando en la cabeza Villegas está la idea de poblar el medio para no darle espacios a Chile y ahí es donde viene el primer ‘laboratorio’: colocar a Pablo Vaca como tapón o a Gabriel Villamil. El primero, aunque es un habitual central en Always Ready, fue ensayado ahí y como no estará Cuéllar por amarillas, se abre la chance de colocarlo de entrada.