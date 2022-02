‘Negro’ Castillo, a sus 39 años, se entrena para seguir marcando goles

Escucha esta nota aquí

José Alfredo Castillo cumplió este miércoles 39 años, de los cuales 22 lleva de carrera deportiva.



El ‘Negro’, como lo llaman sus amigos, ahora están sin equipo, pues en noviembre del año pasado se desvinculó de Oriente Petrolero por actos de indisciplina que ocasionaron que Erwin ‘Platiní’ Sánchez lo separe del plantel profesional.

Pese a este último episodio, Castillo quiere retomar su carrera para seguir marcando goles, que los ha hecho en algo más de dos décadas en diferentes clubes del país y del exterior.

“Sigo entrenando porque quiero seguir jugando dos temporadas más. Me siento fuerte y con ganas de seguir aportando al club que me contrate. Por ahora estoy en negociaciones con algunos equipos que me han llamado. Espero cerrar trato en los próximos días”, dijo el experimentado ariete cruceño, que en la jornada ha sido motivo de muchas felicitaciones y elogios, especialmente de gente ligada a Oriente Petrolero.

Castillo es atacante que ha marcado un hito en el fútbol boliviano por su efectividad en los equipos que jugó. A sus 17 años debutó en Oriente Petrolero. Fue en el 2000. Un año después se erigió en el máximo artillero del campeonato del fútbol profesional boliviano y la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol lo distinguió como mejor goleador del mundo al marcar 42 goles.

Oriente Petrolero es el equipo en que más goles convirtió. En el tiempo que defendió la camiseta albiverde jugó 268 partidos y marcó 148 goles. Por eso es el goleador histórico del equipo refinero como lo es también de Guabirá en el que disputó 121 encuentros y marcó 66 goles.

Castillo es sinónimo de gol, pues incluso aportó con su efectividad a la selección nacional en la que jugó 19 partidos y marcó 5 goles entre 2001 y 2011.

