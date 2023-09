Néstor Clausen a los jugadores de la Verde: “No pidan perdón, cambien de actitud”

La derrota de la Verde ante Argentina sigue generando repercusiones en territorio nacional.



Varios referentes de la selección boliviana y diferentes figuras del fútbol internacional se pronunciaron tras el vergonzoso desempeño de los dirigidos por Gustavo Costas.



En esta oportunidad fue Néstor Clausen quien se mostró molesto por la actitud de los jugadores.



“Ya me calenté, en el fútbol hay que defender la profesión porque el jugador gana buena plata. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y gana 2.500 bolivianos, mientras que existen jugadores que ganan entre 15.000 y 20.000 dólares por mes”, indicó Clausen en el programa Laboratorio Fútbol.



“¿Entonces porque piden perdón? (jugadores) cambiá de actitud, porque fue un equipo sin personalidad y es no se puede perdonar, por más que pidas perdón vas a tener a mas de 500 personas en redes sociales diciéndote barbaridades”, señaló el campeón del mundo con Argentina en 1986.



Bolivia no sumó ningún punto en las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas y recibió 8 goles.



En menos de un mes deberá recibir a Ecuador por la tercera jornada y posteriormente visitará a Paraguay.