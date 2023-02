Newcastle se mete en final de Copa de la Liga después de 47 años de espera

Ya ganador del partido de ida en Southampton (1-0), el Newcastle volvió a imponerse este martes por 2-1 y se clasificó para la final de la Copa de la Liga inglesa, que jugaron por última vez hace 47 años.



Terceros en la Premier League, las 'Urracas' no ganan un torneo desde 1995.



Frente al colista de la Premier y ante su público en St James' Park, el Newcastle hizo pronto los deberes y a los 20 minutos ya tenía sentenciada la eliminatoria, tras el doblete anotado por Sean Longstaff (5 y 21).



Che Adams recortó rápidamente para los 'Saints' (29) para dar algo de emoción al duelo, pero los visitantes perdieron la ocasión de meterse en la eliminatoria cuando Adam Armstrong se plantó solo ante el portero Nick Pope y no le pudo superar (79).



Este miércoles se conocerá al otro finalista, que salvo sorpresa mayúscula será el Manchester United, que afronta el partido de vuelta en Old Trafford con la ventaja de 3-0 lograda hace una semana en Nottingham ante el Forest.



- Resultados y programa de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa (en hora Boliviana):



Martes 31 de enero:



(+) Newcastle - Southampton 2 - 1 (ida: 1-0)



Miércoles 1 de febrero:



(16:00) Manchester United - Nottingham Forest (ida: 3-0)



NOTA: Los equipos precedidos por el símbolo (+) son los clasificados para la final.