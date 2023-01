Newcastle y Manchester United se meten en semifinales de la Copa de la Liga

Newcastle y Manchester United cumplieron los pronósticos y se clasificaron este martes para las semifinales de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse a Leicester (2-0) y Charlton (3-0), respectivamente.



En Saint James' Park, el Newcastle, tercero de la Premier League pero eliminado sorprendentemente de la FA Cup el pasado sábado por un equipo de tercera categoría, el Sheffield Wednesday (2-1), no defraudaron esta vez a sus aficionados y se impusieron al Leicester con goles en la segunda parte de Dan Burn (60) y Joelinton (72).



Las 'Urracas', no obstante, pudieron haber decidido ya el pase antes del descanso, con unos primeros 25 minutos prodigiosos en los que tuvieron al menos media docena de ocasiones de gol, aunque falló la puntería.



Por su parte, el Manchester United, con algunas de sus estrellas en el banquillo (Casemiro, Christian Eriksen, Luke Shaw y Marcus Rashford) o fuera de la convocatoria (Bruno Fernandes y Anthony Martial) no tuvieron mayores problemas para vencer a un equipo de la tercera categoría del fútbol inglés.



El brasileño Antony abrió el marcador con un magnífico zurdazo (21) y sentenció en el tramo final con dos goles de Rashford (90 y 90+4), que entró a la hora de juego en sustitución del extremo de la Canarinha.



El miércoles se completarán los otros dos cuartos de final, en los que se medirán el Manchester City en la cancha del Southampton y el Wolverhampton contra el Nottingham Forest.