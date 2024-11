Neymar espera que la lesión sufrida este lunes "no sea nada"

El brasileño Neymar, delantero del Al Hilal saudí, que se tuvo que retirar este lunes del partido de la Liga de Campeones asiática ante el Esteghlal iraní con molestias en la parte trasera de su muslo izquierdo, espera que la lesión "no sea nada".

Después del partido, en el que el Al Hilal se impuso por 3-0 con un triblete del serbio Aleksandar Mitrovic, mandó un mensaje de calma a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus aficionados. ''Sentí como si fuera un calambre, solo que muy fuerte. Haré exámenes y espero que no sea nada más', deseó.

''Es normal que después de un año pase esto, los médicos ya me avisaron, por eso tengo que tener cuidado y más minutos para jugar',' añadió el internacional brasileño, que no esta inscrito en las competiciones nacionales por la incertidumbre en cuanto a su recuperación, y por tanto, sea cual sea el alcance de su lesión, no volverá a jugar hasta el próximo 26 de noviembre en la quinta jornada de la 'Champions' asiática ante el Al-Sadd catarí.