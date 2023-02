Neymar se encuentra "muy bien" antes de jugar contra el Bayern Múnich

La estrella del París SG Neymar aseguró este lunes que se encuentra "muy bien física y mentalmente" antes de enfrentarse al Bayern Múnich (este martes desde las 16:00 HB) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pese a que los últimos resultados del club francés "no han sido buenos".



En la comparecencia previa a uno de los duelos estelares de los octavos de Champions, Neymar habló del actual momento de forma suyo: "Me siento muy bien, física y mentalmente. Algunos partidos no fueron bien, también hubo partidos en los que lo dimos todo. Llevo quince años de profesional y sabes que las críticas pueden llegar. Las críticas son legítimas. Cada uno tiene su punto de vista y piensa diferente en el fútbol".



"Sé lo qué puedo dar al equipo. Tengo mucha confianza en mi mismo, sé de mis capacidades y cualidades. Lo digo con humildad. Me gusta jugar este tipo de partidos, contra los grandes equipos, son los momentos que esperan los jugadores", añadió el brasileño.



Neymar admitió que, tras la derrota en Mónaco el pasado sábado (3-1), tuvo una discusión en el vestuario con el consejero de fútbol del club Luis Campos, pero quitó importancia a lo sucedido.



"Hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia a veces no estamos de acuerdo y seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y la amistas, pero siempre con respeto. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar".



"Es cierto que el rendimiento en los últimos partidos no ha sido bueno y que el PSG está acostumbrado a ganar. es mi sexta temporada acá y desde la primera salen este tipo de rumores en los momentos clave. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras son falsas", añadió.



Preguntado por qué el PSG afronta una vez más la fase decisiva de la Champions en plena crisis, Neymar aseguró: "No tengo explicación. Todos los clubes viven momentos difíciles. En el vestuario hablamos de ello, buscamos lo mejor para el PSG. La eliminación en la Copa de Francia (contra Marsella) nos dolió ,queríamos ganar. Pero evidentemente nuestro gran objetivo en la Liga de Campeones".