Neymar se perderá la Copa América de 2024, según médico de Brasil

"No va a tener tiempo (de recuperarse para jugar el torneo), es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios", dijo Rodrigo Lasmar en entrevista con la brasileña Rádio 98 fm.



Lasmar, quien a principio de noviembre operó al '10' en una clínica de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, aseguró que la recuperación debe tardar al menos nueve meses, por lo que "la expectativa" es que el atacante vuelva al campo recién en agosto.



"Necesitamos tener paciencia. Hablar de retorno antes de nueve meses es precoz, ese es el concepto mundial para una recuperación de ligamento", agregó.



Neymar, de 31 años, sufrió una rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda el 17 de octubre, durante la derrota 2-0 de la 'Seleção' ante Uruguay en Montevideo, por la cuarta jornada de la eliminatoria sudamericana para el Mundial norteamericano de 2026.



El jugador del Al-Hilal saudí, cuya carrera ha sido lastrada por las lesiones, se retiró llorando y en camilla del campo de juego.



La dolencia, una de las más graves para un futbolista, prendió alarmas sobre su futuro, aunque Lasmar aseguró que el goleador histórico de los pentacampeones del mundo podrá retornar en alto nivel.



"La expectativa es que después de ese tiempo él esté totalmente recuperado, listo para volver a jugar en alto nivel, con desempeño alto, sin ningún tipo de restricciones", afirmó.



El especialista dijo que la recuperación del exfutbolista del Barcelona de España y del PSG de Francia avanza "muy bien".



Desde la lesión, 'Ney' ha compartido en redes sociales imágenes de su recuperación, que lleva a cabo en Brasil.



"Un mes de llanto y mucho dolor. Sigo adelante", escribió este martes en su cuenta en Instagram, junto a un video en el que se le ve caminando con muletas y quejándose mientras un auxiliar le hace movimientos en la pierna.



- Mal año para la 'Selecao' -

La baja del '10' supone un nuevo golpe para Brasil, que tuvo un muy mal año dentro y fuera de las canchas.



La 'Canarinha' marcha sexta en la eliminatoria sudamericana, tras hilar por primera vez tres derrotas consecutivas en la competencia y perder el invicto histórico como local ante Argentina.



Tras la salida de Tite (2016-2022) después del Mundial de Catar 2022, donde fue eliminada en cuartos de final por Croacia, la selección auriverde no tuvo un nuevo entrenador oficial hasta julio, cuando la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) nombró a Fernando Diniz por un año.



El técnico brasileño obtuvo en noviembre la primera Copa Libertadores del Fluminense de Rio de Janeiro, cuya dirección combina con la del equipo nacional, algo inusual y cuestionado.



De acuerdo con el plan del ahora apartado presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, Diniz dirigiría a Brasil hasta que el italiano Carlo Ancelotti acabara su compromiso con el Real Madrid.



Entonces, asumiría las riendas de la 'Selecao' para la Copa América 2024, y hacia al Mundial 2026.



Pero muchas dudas pesan sobre el plan, mientras la imagen de Diniz se ha deteriorado, Ancelotti no ha reconocido ese acuerdo públicamente y Rodrigues fue retirado del cargo a principios de este mes por un lío judicial.