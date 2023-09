Neymar supera a Pelé como máximo goleador de la Seleção

Con su anotación, un derechazo antecedido de varios pases, en el minuto 61, el atacante de 31 años llegó a 78 tantos en 125 partidos, frente a las 77 dianas marcadas por 'O rei' en 92 encuentros disputados entre 1957 y 1971.



La atacante Marta (122 dianas en 189 duelos), de 37 años, es la máxima artillera de ambas selecciones.



Edson Arantes do Nascimento, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia y fallecido en diciembre a los 82 años, reivindicaba 95 anotaciones en 113 partidas.



El otrora '10' incluía en sus cálculos partidos amistosos jugados contra clubes y selecciones de estados brasileños, registros que la FIFA no tiene en cuenta.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en cambio, reconoce los 95 goles.



Aparte de ser el único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), Pelé también está adelante en el promedio anotador: 0,84 tantos por juego, frente a 0,62 del flamante jugador del Al-Hilal saudí.



También en el total de anotaciones: FIFA y Conmebol le han contado 1.281 a Pelé, que reclamaba 1.283 en 1.363 partidas, aunque el registro de choques oficiales es de 757 en 815 cotejos. Su heredero ha celebrado 474 en 756 encuentros.



- Reestreno -

Neymar pudo haber roto el récord antes en el choque contra Bolivia, en un penal que el portero rival, Guillermo Viscarra, le atajó (17).



Pero el tanto pareció llegar en el momento justo: cuando los casi 50.000 asistentes al estadio olímpico Mangueirão, en la ciudad brasileña de Belém (norte), coreaban su nombre.



'Ney' finalizó de derecha una jugada asociativa de Brasil, fue abrazado por sus compañeros y luego, al festejar, alzó los brazos y miró al cielo.



El astro había igualado el registro del "rey del fútbol" el 9 de diciembre en el Mundial de Catar 2022, al marcar el tanto de la victoria parcial 1-0 contra Croacia en la prolongación de los cuartos de final.



La hazaña resultó siendo amarga, pues los croatas igualaron y eliminaron a los pentacampeones en penales (4-2).



El entonces jugador del París Saint-Germain salió llorando del campo y amagó con retirarse de la 'Canarinha'.



Desde la cama de un hospital en Sao Paulo, donde murió días después, el 29 de diciembre, Pelé lo felicitó por el logro.



"Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que anotes", escribió en Instagram.



El récord es un bálsamo para la turbulenta carrera de Neymar, atravesada por lesiones y polémicas.



"Para todos (en Brasil) Pelé es, de forma unánime, el rey del fútbol. Imagina superar a alguien en eso", dijo 'Ney' el jueves en rueda de prensa. "Será una marca única y el gol estará dedicado a todos aquellos que me ayudaron".



Hasta este viernes, Neymar, que tampoco jugaba un partido oficial desde febrero principalmente por una lesión en un tobillo, no había vuelto al 'scratch'.



- Goles a dos manos -

'Ney' se enfundó por primera vez la casaca 'amarela' el 10 de agosto de 2010 en un amistoso contra Estados Unidos y, con 18 años, marcó el primer tanto del triunfo 2-0.



Desde entonces, rompió redes en los Mundiales de Brasil-2014 (4), Rusia-2018 (2) y Catar (2). También en Copas América (2011, 2015, 2021), Copa Confederaciones-2013 y eliminatorias sudamericanas, además de encuentros preparatorios.



El 13 de octubre de 2020 relegó a Ronaldo "El Fenómeno" (62 festejos contra selecciones) del entonces segundo puesto de máximo artillero al marcar un triplete en el triunfo 4-2 contra Perú en Lima, en un duelo del clasificatorio sudamericano hacia Catar-2022.



Pelé, por su parte, anotó su primer tanto con la 'Canarinha' a los 16 años y el mismo día de su estreno internacional, en un amistoso contra Argentina en el Maracaná, el 7 de julio de 1957.



El exdelantero ingresó en el segundo tiempo y empató el partido, que sin embargo terminó 2-1 a favor de los visitantes.



'O Rei' marcó su último gol con el equipo nacional el 11 de julio de 1971 en un choque de fogueo ante Austria (1-1), en el Morumbí de Sao Paulo.