N'Golo Kanté baja contra la Juventus por positivo al Covid-19

Escucha esta nota aquí

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, anunció que el centrocampista francés N'Golo Kante, positivo al Covid-19, será baja este miércoles (15:00) para el partido de Liga de Campeones contra la Juventus.

"N'Golo dio positivo (al covid) y debe someterse a una cuarentena. No estuvo hoy en el entrenamiento", indicó el técnico en la rueda de prensa antes del partido.

La cuarentena exigida por el gobierno británico en caso de contaminación al Covid-19 es de diez días, lo que significa que tampoco podrá jugar este fin de semana en la Premier.

Sin formalmente desvelar si Kanté está vacunado o no, Tuchel se mostró prudente sobre la cuestión de la vacunación de los jugadores. "Son adultos que toman sus decisiones, hay que aceptarlo", señaló.

"Yo puedo tomar una decisión por mí, pero cada uno debe reflexionar si quiere asumir riesgos o no. Es una cuestión sensible. La vacuna parece una verdadera protección. Personalmente, estoy vacunado, pero no me veo en posición de dar recomendaciones, sería ir demasiado lejos como entrenador de fútbol", explicó Tuchel.

"No estamos para nada enfadados con N'Golo. Estamos preocupados, como lo estamos por todos nuestros jugadores lesionados, pero está claro que nos gustaría tener disponibles a todos", concluyó el técnico alemán, que tampoco podrá contar con Reece James, Mason Mount y Christian Pulisic, lesionados. Lea también Fútbol Fuego cruzado entre Marcelo Claure y Freddy Téllez El titular de Bolívar y el candidato a presidente de The Strongest protagonizan, otra vez mediante redes sociales, una polémica

Lea también Fútbol Comenzó la concentración de la selección boliviana en La Paz La Verde debe jugar tres partidos en octubre por las eliminatorias al Mundial Catar 2022

​