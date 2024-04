No aguantó el resultado: Estudiantes de La Plata remontó y venció por 2-1 a The Strongest

Próximos partidos de The Strongest:

Huachipato vs. The Strongest: estadio CAP, Chile - 24 de abril

The Strongest vs. Estudiantes: estadio Hernando Siles, La Paz - 9 de mayo

The Strongest vs. Huachipato: estadio Hernando Siles, La Paz - 15 de mayo

Gremio vs. The Strongest: Arena do Gremio, Brasil - 29 de mayo