"No creo que LaLiga se decida mañana", dice Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no cree que la Liga pueda decidirse el sábado en el duelo contra el Girona, pero admitió que la victoria puede dar cierta ventaja de cara al título.



"Quien gane mañana toma ventaja, pero LaLiga sigue siendo muy larga. El partido de mañana no va decidir nada de lo que será LaLiga en los próximos meses", dijo Ancelotti este viernes en rueda de prensa.



"No creo que LaLiga se decida mañana pase lo que pase", añadió el entrenador del Real Madrid, que encabeza el campeonato español con dos puntos de ventaja sobre el Girona, segundo clasificado.



En el banquillo del Girona no podrá sentarse su técnico Míchel por sanción, pero Ancelotti cree que esa circunstancia "no es determinante".



"El fútbol es de los jugadores", añadió el técnico merengue, recordando que él se perdió dos partidos que acabaron con victoria de los suyos.



Pero aprovechó para pedir "más comprensión" a los árbitros a la hora de amonestar a los entrenadores.



"Tenemos mucho respeto" por el Girona, pero "tenemos toda la confianza en volver a ganar después del empate" contra el Atlético de Madrid (1-1) el pasado fin de semana, afirmó Ancelotti.



Respecto a las dudas en torno al estado del central Antonio Rüdiger y del extremo brasileño Vinicius, Ancelotti aseguró que "Vinicius está bien. Está para salir titular".



En cuanto al defensa alemán, aseguró que "ha tenido buenas sensaciones, mañana volveremos a ver, si se encuentra bien, a tope, va a jugar, si no, no vamos a correr riesgos", afirmó.



"Lo que cuenta es la sensación del jugador y hoy ha tenido buenas sensaciones", añadió Ancelotti.



Preguntado por si había visto la dura entrada que sufrió Kylian Mbappé en el tobillo en un partido de Copa de Francia el miércoles pasado y si temió por el jugador, Ancelotti se mostró esquivo.



"No la he visto, sólo vi los partidos de Copa del Rey", aseguró.