"No es el momento adecuado" para hablar del futuro, sentencia Xabi Alonso

El entrenador de Bayer Leverkusen Xabi Alonso afirmó este jueves que "no es el momento adecuado" para él de hablar de su futuro, con el equipo peleando por la Bundesliga en medio de rumores sobre su posible marcha a Liverpool o Bayern de Múnich.



Leverkusen cuenta con ocho puntos de ventaja al frente del campeonato alemán respecto a Bayern, y no conoce la derrota esta temporada entre todas las competiciones.



Preguntado si se sentará en el banquillo de Bayer Leverkusen la próxima temporada, Alonso respondió: "En este momento, sí".



El técnico vasco de 42 años suena para los banquillos de Bayern -de cuyo actual inquilino Thomas Tuchel se conoció esta semana que no seguirá la próxima temporada-, y del Liverpool, en el que Jurgen Klopp anunció semanas atrás que dejará al cargo al final de esta temporada.



El exjugador de los 'Reds' y de Bayern abrió la conferencia de prensa de este jueves dirigiéndose a los periodistas presentes: "Quizá tengan una o dos preguntas sobre mi futuro. Lo siento pero no hay nada que decir".



"Ahora mismo soy el entrenador aquí, eso es seguro. Para el futuro nada nuevo que decir, veremos", zanjó.



Leverkusen recibe el viernes al Maguncia, un día antes del que Bayern juegue ante RB Leipzig.