No es solo de Marruecos, es de un continente", dice Achraf Hakimi sobre el histórico cuarto lugar de los africanos

El lateral de Marruecos Achraf Hakimi, cuya selección finalizó en cuarto puesto del Mundial tras perder este sábado 2-1 con Croacia, afirmó que ese meritorio resultado "no es sólo de Marruecos", sino "de un continente (África)".



"Esto no es solo de Marruecos, sino de un continente, un país entero apoyándonos, hemos puesto un continente arriba, hemos puesto una bandera bien alto, y estamos orgullosos del trabajo y de todo el camino que hemos hecho", declaró en zona mixta el jugador del París SG.



Marruecos, con su cuarto puesto en el Mundial de Qatar-2022, se convirtió en la selección africana mejor clasificada en la historia de los Mundiales.



"Difícil y también a la vez feliz porque la derrota... queríamos conseguir el tercer puesto para dar una alegría a nuestros aficionados", explicó Hakimi.



"Tenemos que estar contentos y orgullosos. No pudimos darles esta última victoria pero nos vamos con la cabeza bien alta", añadió el defensor, que ya mira a la próxima Copa de África: "Esto nos da una gran energía para lo que viene, que es una Copa de África dentro de un año, que tenemos que prepararla bien y vamos con mucha motivación, con mucha confianza".