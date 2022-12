"No fue de extrañar que Gonçalo entrara e hiciera el trabajo", destaca Otávio

El mediocampista portugués Otávio destacó la actuación del juvenil Gonçalo Ramos, quien sustituyó en la titular a Cristiano Ronaldo y anotó una tripleta en la goleada ante Suiza (6-1) este martes que los clasificó a cuartos del Mundial de Catar.



"Somos 26 jugadores y todos somos importantes. No fue de extrañar que Gonçalo entrara e hiciera el trabajo. Pero sabemos del valor de Cristiano, es un crack, el mejor del Mundo, también nos ayudó desde el banco, nos incentivó y quedamos felices con eso", dijo el volante del Oporto en zona mixta del estadio de Lusail de Doha.



Otávio, de 27 años, aseguró que en el seno del equipo portugués no se interesan por los rumores de mercado sobre el nuevo destino de Cristiano Ronaldo, tras su salida abrupta del Manchester United (ENG) antes del debut en el Mundial.



"Ese (tema) no entra aquí. Nuestro foco es la unión y estamos muy unidos, puede verse dentro del campo, uno corre por el otro, quien entra ayuda, hay un espíritu increíble", agregó.



El volante, quien fue titular pese a que era duda por una lesión muscular, aseguró que el "increíble" Portugal hizo que el partido se viera "fácil", pero alertó sobre las dificultades que tendrán en cuartos: Marruecos, que eliminó a España más temprano en penales.



"Vimos algunos partidos de Marruecos y es un excelente equipo, va a ser un juego difícil", aseguró.



También valoró la actuación del experimentado zaguero Pepe, de 39 años y quien marcó el segundo gol de la noche.



"Pepe es un niño todavía, está joven", bromeó.