"No fue nuestro día y hay que aceptarlo", se resigna Xabi Alonso tras perder la Europa League

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, en declaraciones a RTL tras perder 3-0 la final de la Europa League ante el Atalanta:



"No fue nuestro día y hay que aceptarlo. Tenemos que felicitar al Atalanta, que se ha merecido ganar. No conseguimos instalar nuestro juego y ellos han sido mejores en todo. La intensidad del Atalanta fue más fuerte. No lográbamos hacer los pases en buenas condiciones en el último tercio. Todo el equipo se ha esforzado hoy, pero no fue suficiente y debemos aceptarlo. Lo que tenemos que hacer es utilizar esta decepción para que nos sirva el sábado en la final de la Copa de Alemania".



Robert Andrich, defensa del Bayer Leverkusen, en declaraciones a RTL tras perder la final de la Europa League:



"Esto da mucha rabia, seguro que todos esperábamos hacerlo mejor. Pero también tenemos que ser sinceros y decir que lo de esta noche ha sido merecido. Hay que felicitar al Atalanta porque se lo han merecido más que nosotros. El Atalanta hizo en todo momento lo que tenía que hacer y fue mejor en los duelos. Nosotros tuvimos alguna fase fuerte, pero no supimos materializar nuestras ocasiones. Pero está claro que cuando te marcan tres goles y tú no consigues ninguno, te has merecido perder".