"No fue un gol fácil de digerir", dice Courtois tras caer ante Marruecos

No fue un gol fácil de digerir", declaró el arquero belga Thibaut Courtois este domingo tras caer 2-0 ante Marruecos en la segunda jornada del Mundial, acerca del primer tanto, marcado Abdelhamid Sabiri, con un disparo directo al primer poste en una falta lateral.

"No defendimos bien las faltas. En el primer gol el balón no debe pasar, nuestra línea defensiva estaba demasiado alta, no es un gol fácil de digerir para un portero", reconoció el jugador del Real Madrid.