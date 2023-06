"No habrá fiesta" en el PSG por el título de Ligue 1

"Podéis entender que no habrá fiesta, es una semana muy difícil, estamos todos afectados, pasamos el sábado por la noche de un título de campeón con algunas copas de champán a un despertar el domingo por la mañana muy doloroso", explicó el entrenador.



El sábado contra el Clermont en la 38ª y última jornada "hace falta tener mucha, mucha moderación y aportar mucho, mucho, mucho apoyo y mantener la esperanza", continuó Galtier.



El PSG precisó no obstante a la AFP que sí habría "celebraciones" en el Parque de los Príncipes tras el partido y una ceremonia de entrega de la copa para recompensar el 11º título de campeón de Francia del club.



Sergio Rico, de 29 años, se encuentra hospitalizado desde el domingo tras un accidente e caballo en Andalucía, al sur de España. Según varios medios de comunicación, el jugador, víctima de un traumatismo craneoencefálico, fue evacuado en helicóptero y admitido en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue ingresado con asistencia respiratoria.



"Las noticias son las mismas que tenéis vosotros a través de los comunicados que emite el hospital de Sevilla. Nuestro doctor está en relación permanente con el cuerpo médico y la familia, no tenemos más información", añadió Galtier.



"Sergio es un chico duro, fuerte físicamente, intentamos enviar energía positiva y apoyar a todos sus seres queridos con lo que está a nuestro alcance", comentó el entrenador.



La semana de entrenamiento se ha estado impactada por la preocupación sobre el estado de salud de Rico. "Evidentemente todo el mundo está muy afectado", contó Galtier. "Intentamos como podemos despejar la mente con sesiones de entrenamiento que no se parecen en nada a una preparación de partido, nos aseguramos de distraernos".



El grupo está "muy unido", aseguró, y envía "mucha energía positiva y energía a Sergio y a su mujer, a su madre y familiares".



Para Rico que se "bate todos los días, todas las horas, minutos", no habrá "un homenaje" el sábado sino "un mensaje de apoyo, de esperanza. Jugaremos este partido porque hace falta jugarlo, teniendo el mejor comportamiento posible".