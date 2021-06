No hay dos partidos iguales, advierte DT de Chile sobre choque con Bolivia

Escucha esta nota aquí

No hay dos partidos iguales, afirmó este jueves el seleccionador de Chile, Martín Lasarte, sobre el choque ante Bolivia, el viernes por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Brasil-2021, al rememorar el empate 1-1 en Santiago por la eliminatoria sudamericana.

"No hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no los tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo", dijo el estratega uruguayo en rueda de prensa virtual en la mundialista Arena Pantanal en Cuiabá (centro).

La Verde le sacó un empate 1-1 a la Roja el pasado 8 de de este mes a pocos minutos del final, en la octava fecha del premundial, y cuando todo hacía suponer que Chile se llevaría la victoria de un partido en el que malogró hasta cuatro claras situaciones de gol.

"A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo el partido que quería hacer, muy respetable. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero nos faltó materializar en goles las cuatro o cinco situaciones que tuvimos", señaló.

Sobre la Verde, que se presentará en esta ocasión sin su estrella y máximo goleador histórico Marcelo Moreno Martins por estar contagiado con covid-19, Lasarte destacó la verticalidad de su juego y el buen posicionamiento defensivo.

"A Bolivia se le ve muy bien trabajado. Tiene un importante potencial con el juego directo, trabajo en la pelota parada, acumula mucha gente en defensa, lo sabe hacer, y tiene transiciones rápidas".

- Tiempo al tiempo con el inglés -

Lasarte, sustituto del colombiano Reinaldo Rueda, que abandonó a la Roja el pasado enero para retornar al banquillo cafetero, destacó la adaptación de los jugadores jóvenes en el plantel, principalmente del delantero anglochileno Ben Brereton (Blackburn Rovers), debutante absoluto el pasado lunes en el empate 1-1 ante Argentina.

"Tenemos que darle un tiempo de maduración, de ensamblaje con sus compañeros. Estamos hablando de alguien que llegó sin siquiera hablar una palabra en español", argumentó sobre el jugador de 22 años.

"Necesita un tiempo de recorrido. El otro día (ante Argentina) entró bien, dejó buenas sensaciones. No sé si estamos en presencia de algo rutilante, pero no quiero cargar sobre Ben una mochila que no sería justo", puntualizó.

Lasarte estuvo acompañado en la rueda de prensa virtual por el defensor Guillermo Maripán (AS Mónaco), destacado ante la Albiceleste en el debut y por un habilidoso regate a Messi en una jugada defensiva cuando el '10' lo acechaba, ampliamente difundido y comentado en las redes sociales.

"Claramente tenemos que mejorar para este juego. Independientemente que no esté su delantero estrella, Bolivia tendrá otros que lo pueden suplir. Ellos juegan muy bien y vamos a enfrentarlos con la mentalidad de ganar y hacerlo mucho mejor", dijo el zaguero central de 27 años.

