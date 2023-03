No hay paciencia: Siete entrenadores fueron despedidos en seis fechas de Liga

El fútbol boliviano no para de sorprender. Se ha vuelto una costumbre ver con qué facilidad los clubes cambian de entrenador, hasta el momento se han jugado seis fechas de la Liga y son siete los qué han perdido su cargo.

Ascendió con el equipo y arrancó con pie derecho el torneo. Sin embargo, solo duró dos encuentros, venció a Vaca Diez y como local y fue goleado por Always Ready en El Alto . El sustituto fue Andres Marinangeli . Mamoré se encuentra en la décimo tercera ubicación.

Uno de los más cuestionados. Muchos hinchas no se explican la llegada del brasileño a la ‘Academia`. Fue anunciado el 22 de diciembre del 2022 y dirigió 4 partidos: perdio 3, empató 1 y no supo de victorias. En su lugar llegó Carlos Bustos, el argentino clasificó a Blooming a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras golear a Palmaflor, pero aún no sumó de a tres en la liga local. Su equipo es penúltimo.