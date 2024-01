"No hay que preocuparse" por futuro de jugadores del Liverpool, insiste Klopp

"No hay que preocuparse" sobre el futuro del Liverpool, trató de tranquilizar este martes el entrenador Jurgen Klopp, cuatro días después de anunciar su salida sorpresa a final de temporada por razones personales.



El domingo, el capitán Virgil van Dijk declaró sentir "mucha curiosidad por ver en qué dirección irá" el club sin Klopp ni su 'staff', que también se irá. El defensa neerlandés, a quien le quedan 18 meses de contrato, se preguntó sobre su lugar en una nueva era: "Es una gran pregunta. No lo sé".



Este tipo de dudas "es totalmente normal", reaccionó Klopp en rueda de prensa, pidiendo a los jugadores y aficionados que desconfíen de todo el revuelo mediático que su salida genere durante lo que queda de temporada.



El contrato de Van Dijk, en el club desde 2018, termina en junio de 2025, como el de Trent Alexander-Arnold y Mohamed Salah, otras dos piezas clave del equipo.



"Hace una semana, nadie conocía mi decisión. También les quedaban ya 18 meses a sus contratos y nadie hablaba de ello, así que dejadnos respirar, dejad a los chicos tranquilos", pidió el alemán.



"Sabía que iba a pasar porque vosotros (los medios) no podéis esperar con ese tipo de preguntas", continuó.



En cualquier caso, "no hay que preocuparse", aseguró. "Este club es estable al 100% y todo irá bien, estoy seguro", dijo, pidiendo a todo el mundo "estar tranquilo".



"A menudo, las preocupaciones de los aficionados no son tan grandes como los medios podrían imaginar", concluyó.





