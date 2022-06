"No he pensado en retirarme", dice Marcelo en su despedida del Real Madrid

Escucha esta nota aquí

El brasileño Marcelo tuvo este lunes un acto de despedida y homenaje con motivo de su próxima salida del Real Madrid, el club en el que ha estado los últimos quince años, y dijo que no se plantea por ahora la retirada.

"No he pensado en retirarme, creo que aún puedo jugar y bien. Por el cariño que le tengo al Madrid, no creo que sea problema jugar contra él. Si un día me toca hacerlo, soy muy profesional y el Madrid me ha enseñado a serlo. Estoy preparado para todo lo que venga", dijo Marcelo, cuyas declaraciones fueron recogidas por el club campeón de España y Europa en su página web.

El jugador llegó a emocionarse en su adiós al equipo, que le impuso durante el acto la insignia de oro y brillantes del club.

Marcelo, de 34 años, finaliza su contrato al término de este mes y abandonará libre la entidad en la que ha ganado 25 trofeos, entre ellos cinco Ligas de Campeones europea, seis Ligas españolas, cuatro Mundiales de Clubes y dos Copas del Rey. En 546 partidos con el equipo marcó 38 tantos, subrayó el Real Madrid en su comunicado.

La última Champions, la ganada a finales de mayo ante el Liverpool inglés en París, convirtió a Marcelo en el jugador con más títulos con el primer equipo del Real Madrid, superando al mítico Paco Gento.

- "No me siento una leyenda" -

"No me siento una leyenda. Nunca me he calificado así, cada uno que piense lo que quiera. Me siento un jugador que quiere cumplir objetivos y ganar cosas", explicó.

"El mundo no acaba ahora, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas bonitas que he aprendido en la vida fuera del fútbol. Hemos decidido esto en conjunto y hoy es un día de alegría. Siempre estaré con el Madrid, vaya donde vaya seré un aficionado más. No podía estar en el Madrid sin aportar y quería salir por la puerta principal, mirando a la cara de todos y saludándoles", señaló.

En el acto de despedida, celebrado en las instalaciones del club en Valdebebas (periferia de Madrid), participaron el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el entrenador Carlo Ancelotti y jugadores del club, entre otros.

"El Real Madrid es y será siempre tu casa. Tienes que estar muy orgulloso de lo que has conseguido en el mejor club del mundo", dijo Florentino Pérez.

"Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido. Por ese talento y calidad brasileña, que te han convertido en un jugador irrepetible. Por tu forma de ser en los terrenos de juego y en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera todos sus grandes éxitos", añadió.

