"No le vamos a dar selección a alguien que no se lo merece": Óscar Villegas en entrevista exclusiva con El Deber Sports

El nuevo director técnico de la selección boliviana en todas sus categorías, Óscar Villegas (OV), mantuvo una conversación distendida con los periodistas de El Deber Sports (EDS) , donde compartió sus impresiones sobre los desafíos que se avecinan con la Verde. La charla, que se extendió por casi una hora, abordó temas cruciales sobre su visión y planes para el equipo nacional.



Durante la entrevista, el entrenador destacó la importancia de afrontar los retos a corto, mediano y largo plazo, así como la necesidad de realizar un análisis profundo del estado actual del fútbol nacional.



Preguntas y respuestas



EDS: ¿Lo sorprendió su designación como director técnico de las selecciones nacionales?



OV: "Es una oportunidad que esperé por mucho tiempo. Me hicieron llegar la idea y no dudé en aceptarla, mi carrera la he hecho en divisiones menores y en clubes profesionales. Yo no lo tenía planeado, pero siempre me pareció un lindo reto, nunca le he huido a la selección, no podía tirarme para atrás".



EDS: ¿En qué cree que se fijó la Federación Boliviana de Fútbol para designarlo como el DT de la Verde?



OV: "Se fijaron en el proyecto, es un proyecto integral. La federación ha buscado el perfil de un cuerpo técnico que conozca sobre formación y primera división. Es una transformación, hay que empezar a dar oportunidad a la gente joven, debemos encontrar nuevas generaciones y los mejores talentos en el país. La selección pretende tener 100 días de trabajo al año en cada categoría".



EDS: ¿Óscar Villegas estará al frente de las selecciones menores o delegará a miembros de su cuerpo técnico?



OV: "Somos un equipo de trabajo muy grande, seremos 14 profesionales entre asistentes técnicos, entrenadores de arqueros y preparadores físicos. Vamos a trabajar bajo la misma línea, veremos quién se hará cargo de cada categoría en caso se crucen las competencias, pero de principio intentaré estar de cerca con cada una de las categorías".



EDS: ¿Cuándo arranca el trabajo con la selección absoluta pensando en el reinicio de las Eliminatorias?



OV: "Diez días antes del primer partido ante Venezuela vamos a arrancar, estamos viendo el calendario, queremos tratar de tener el mayor tiempo posible a los jugadores. El primer partido ante Venezuela está pactado para el 5 de septiembre".



EDS: ¿Cuál es la idea que tiene Óscar Villegas para conducir la selección nacional?



OV: "La idea es de renovación, eso dependerá de los jugadores. Queremos encontrar el elemento necesario y que esté preparado para competir. La gente joven que está respondiendo y que no ha tenido oportunidad, seguramente tendrá una chance en la selección. Hay que ir progresivamente, es importante pensar que se requieren jugadores de experiencia, que puedan ser un aporte para los más jóvenes, necesitan reflejarse en alguien. La idea es que las nuevas generaciones lleguen mejor nutridas en todos los sentidos".



EDS: ¿La selección boliviana peleará por un lugar en la Copa del Mundo 2026?



OV: "No descarto nada, no descarto que no clasifiquemos, tampoco descarto la posibilidad de clasificar, pero prefiero mantenerme en el medio y solo hablar de lo que se viene. El próximo desafío es Venezuela, queremos ganar ese partido. Con el tiempo veremos cómo van yendo las cosas. Lo primero es lo primero, el torneo Sub-16 y el reinicio de las Eliminatorias".



EDS: ¿Fernando Costa, presidente de la FBF, le confirmó el respaldo en caso no se logre la clasificación al Mundial?



OV: "El presidente me ha ratificado que su deseo es llevar adelante el proyecto. Caso contrario sería volver a cero. No hay más proyectos, este es el proyecto. Hay que ser consecuentes, no conozco otra manera de trabajar. Lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar en proyectos a mediano y largo plazo".



EDS: ¿Quiénes van conformando su cuerpo técnico?



OV: "Los primeros en sumarse fueron Cristian Farah, Gabriel Ramírez y Horacio Pacheco, todos están muy preparados y se han ganado el derecho de estar en la selección. En las próximas horas se irán sumando los demás. Podemos anunciar que Gustavo Gois de Lira (entrenador de arqueros) y Leonardo Vilarino (preparador físico) también integrarán el cuerpo técnico".



EDS: ¿En qué pilares se basará su trabajo?



OV: "Scouting, competencia y metodología. En el scouting ya estamos trabajando, mañana llegará un chico sub-16 de Argentina, tenemos otro chico en Estados Unidos, que fue convocado por la selección estadounidense, pero quiere jugar para Bolivia. En cuanto a competencia queremos haya 10 partidos internacionales por gestión, en algunas categorías se ha cumplido. Todos esos detalles le suman al fútbol nacional. En la metodología, vamos a aportar con una persona conocedora del tema. En base a nuestra experiencia vamos a encontrar nuestro propio método".



EDS: ¿Cree necesario que el Gobierno apoye esta clase de proyecto?



OV: "Por supuesto, es un proyecto integral y debe involucrar a todos los actores. Hay que pensar que no es solo fútbol, hay que fomentar la práctica del deporte a nivel nacional, desde el colegio y a temprana edad".



EDS: ¿La selección absoluta tendrá partidos amistosos antes del reinicio de las Eliminatorias?



OV: "Está un poco apretado el calendario, pero a mí me gustaría jugar un partido amistoso en La Paz, que nos permita conectar con la gente en nuestra casa. Es donde más puntos podemos sacar. Capaz no podamos jugar amistosos ante otras selecciones, pero si podemos armar un partido de preparación frente a un combinado de extranjeros. Me gustaría que haya un reencuentro con el público de La Paz para hacer un amistoso previo a Venezuela".



EDS: ¿De qué manera reaccionó su familia al enterarse que asumiría como DT de la selección?



OV: "Las redes sociales te hacen mucho daño. Lo duro es ver que mis hijos sufran al ver que soy criticado, pero eso es parte del fútbol, estamos acostumbrados. Les digo que es un trabajo y lo entienden. Están felices de que llegue a la selección".



EDS: ¿Ha podido conversar con su hermano (Eduardo Villegas)? ¿Piensa sumarlo a su cuerpo técnico?



OV: "Todavía no he podido conversar con él, todo ha pasado muy rápido, pero sé que me puede aportar muchísimo. Necesito de él. También necesito de Xavier Azkargorta, quedamos en reunirnos, quiero que me aconseje, que sea un aporte. No tengo todo el conocimiento, necesito de la juventud de mi cuerpo técnico y la experiencia de los más grandes".



EDS: ¿Qué mensaje le deja la hinchada de la Verde y al pueblo boliviano?



OV: "Le digo a toda la gente que confíe en este proceso. Es un proyecto que debe tener continuidad. Vamos a hacer el trabajo más honesto posible y no le vamos a dar selección a alguien que no se lo merece. El jugador que esté, se lo tiene que ganar".