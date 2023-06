"No me preocupa mi futuro", dice el DT del Sevilla antes de la final de Europa League

"Firmé por dos meses y medio. Estoy tranquilo. Vine del paro al Sevilla, mi contrato termina el 30 de junio, aunque el trabajo acabará el domingo (con la última jornada liguera)", explicó el veterano entrenador vasco, que llegó a Sevilla a finales de marzo sustituyendo al argentino Jorge Sampaoli.



"Lo único que pienso ahora es en la final y acabar en Anoeta (el estadio de la Real Sociedad, el domingo) de la mejor manera posible. No me preocupa mi futuro", insistió Mendilibar, que cuando fichó por la entidad hispalense el equipo estaba a dos puntos del descenso y al que ha conseguido salvar y clasificarlo para la final europea tras sumar solo dos derrotas en los 15 partidos que ha dirigido al Sevilla.



"Desde que llegué al Sevilla estoy disfrutando del fútbol porque, ahora, cada vez que salgo a un campo es con la idea de ganar, y espero poder seguir haciéndolo en los dos partidos que me quedan", insistió el veterano preparador vasco, que a sus 62 años y tras una dilatada carrera en equipos modestos, afrontará su primera final europea y peleará por un título por primera vez.



- "Voy a dormir bien" -

Pero todo ello no le genera presión, sino todo lo contrario: "Creo que esta noche voy a dormir bien... Además creo que voy a tener sueño, porque esta mañana he madrugado para venir aquí", dijo con una amplia sonrisa.



Tampoco cree que el resultado de la final sea determinante para su futuro. "Si lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada...".



Preguntado por los halagos que le ha dedicado el entrenador de la Roma José Mourinho, que incluso en alguna declaración televisiva aseguró que "si fuera el Sevilla, renovaría a Mendilibar", el técnico vasco se mostró "agradecido", pero volvió a tirar de humor para sacarse la presión, cuando recordó que el portugués no considera favorito al Sevilla pese a haber ganado seis veces esta competición en los últimos 20 años: "Si Mourinho dice que con la historia no se gana, yo le digo que con los piropos tampoco".



Mendilibar, que aseguró que tiene "decidido" el equipo que jugará mañana, destacó la organización defensiva de la Roma: "Defensivamente es un equipo muy fuerte y no necesita de muchas ocasiones para hacer gol y ganar, no les preocupa atacar mucho, se sienten cómodos defendiendo cerca de su área".



Por ello, el Sevilla deberá "jugar con tranquilidad, defensivamente y con la pelota, y vigilar que cualquier pérdida no la conviertan en una contra para hacer gol".



El capitán Jesús Navas recordó por su parte lo que supone para el club estar en una nueva final europea: "Es algo único y yo, que soy del Sevilla desde pequeño, ganar un titulo y seguir haciendo historia con mi equipo es lo máximo".



Por su parte, el croata Ivan Rakitic destacó la importancia de jugar la final "al 100%" y tratar de no cometer errores "porque en este tipo de partidos se castigan".





