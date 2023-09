No Messi, no party: Inter Miami empató 1-1 con Orlando City sin Lionel en cancha

Fue en el séptimo minuto del segundo tiempo cuando David Ruiz aprovechó un rebote del arquero Pedro Gallese después de un disparo cruzado de Josef Martínez y logró abrir el marcador a favor del equipo dirigido por Gerardo Martino en el emocionante derbi de Florida. Sin embargo, la igualdad llegaría más tarde en el juego, cortesía de Duncan McGuire.



Este emocionante enfrentamiento tuvo lugar solo tres días antes de otra final importante para el Inter Miami. El próximo miércoles, jugarán en casa y en un partido único contra el Houston Dynamo en busca del título de la Copa US Open.



El segundo tiempo vio un juego más audaz por parte de ambos equipos mientras buscaban desesperadamente tomar la delantera. Fue el equipo visitante quien logró romper el empate, gracias al gol de Ruiz en el minuto 52, tras aprovechar el rebote de Gallese después del disparo de Josef Martínez.



A pesar de los esfuerzos dirigidos por el Tata Martino, el Orlando City logró igualar el marcador. Iván Angulo tuvo una oportunidad para anotar primero, pero su disparo se fue pegado al poste dentro del área chica. Finalmente, a los 66 minutos, McGuire apareció y disparó con fuerza al centro del arco, pasando desafortunadamente por debajo de las piernas de Callender.



El emocionante derbi de Florida terminó en empate, y con este resultado, el Inter Miami suma un total de 32 puntos (con dos partidos pendientes) y se encuentra a cinco puntos de los puestos de clasificación para los playoffs, que actualmente son ocupados por el Montreal Impact y el New York FC. El próximo desafío del Inter Miami será enfrentarse al New York FC el sábado 30 de septiembre en Fort Lauderdale en la jornada 35 de la MLS.