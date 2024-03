"No podemos olvidar lo del año pasado" con Vinicius, afirma Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que "no podemos olvidar lo del año pasado" con los insultos racistas a Vinicius en Valencia, pero alabó la reacción del Valencia hacia los autores de esos insultos.



"No hay que olvidar lo que ha pasado el año pasado porque cuando hay actos racistas hay que condenarlos y denunciarlos y el Valencia lo ha hecho muy bien, identificando a los que han hecho un delito porque el racismo es un delito", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.



El técnico merengue añadió, en vísperas del encuentro liguero en el estadio de Mestalla, que no se planteó no convocar a Vinicius para este partido porque "la idea es ir a jugar un gran partido de fútbol contra un rival fuerte".



Vinicius fue víctima de insultos racistas en mayo pasado en un partido de Liga en Valencia, por los que están siendo investigados tres aficionados valencianistas, a los que el club ha vetado de por vida.



El entrenador del Real Madrid afirmó que ha visto en Vinicius "una progresión constante y muy importante. A la calidad que tenía ha sido capaz de meter continuidad, goles, asistencias y ser más importante para el equipo".



Ancelotti también quiso recordar a las víctimas del voraz incendio que la semana pasada quemó un edificio residencial de catorce plantas causando una decena de víctimas mortales.



"Vamos a jugar a una ciudad que ha sufrido una tragedia. Queremos ser muy solidarios con las familias afectadas y por eso creo que tenemos que ofrecer el mejor partido posible", dijo Ancelotti.