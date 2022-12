"No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar", dijo Busquets

"Parecía que teníamos el partido controlado, ellos estaban esperando alguna pérdida de balón, algún contraataque y creo que en la segunda parte ha sido así", analizó Busquets en TVE al término del choque en el que Japón pasó a liderar la llave E tras ganar a una España (2-1), que queda segunda.



"Un despite en la salida, un buen gol y luego ellos se han venido arriba. Creaban peligro a la contra, cerraban los espacios muy bien por dentro y replegaban muy bien. A seguir mejorando", dijo el capitán de la Selección.



"No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar. Hemos empezado bien", explicó el jugador del FC Barcelona después de que España lograra el pase a octavos del Mundial como segunda de grupo tras la selección nipona.



"A seguir. Nos quedan los octavos contra Marruecos que también va a ser un partido muy difícil".



"Nosotros queríamos ser primeros. Ganar. No teníamos que elegir rival. Ahora nos vamos para otro lado como segunda, pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil".