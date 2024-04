No se guardó nada: tras ser despedido, Soria ‘quemó’ al presidente de Aurora

Este viernes, Mauricio Soria, exdirector técnico del equipo de Aurora, realizó declaraciones explosivas acerca de las circunstancias que rodearon su salida del club. Soria denunció presiones por parte del presidente del club, Jaime Cornejo, para incluir a cierto jugador en el equipo titular, un acto que consideró inapropiado y que marcó el inicio de tensiones que culminaron en su destitución.



"El presidente me hizo el pedido para que ponga a un jugador equis a jugar, que lo incentive, que haga cosas. Eso no está bien, los futbolistas se ganan su puesto cuando entrenan, cuando hacen su labor", expresó Soria durante una conferencia de prensa el viernes pasado.



Además de estas acusaciones, Soria reveló otras carencias en el funcionamiento interno de Aurora. Mencionó la ausencia de un médico de campo en los entrenamientos diarios y la falta de mejoras en aspectos administrativos y organizativos que el cuerpo técnico y los jugadores habían solicitado en repetidas ocasiones.



El exentrenador también desmintió que su salida estuviera relacionada con un bajo rendimiento deportivo del equipo, citando logros recientes como la clasificación para la Copa Libertadores y buenos resultados en competiciones anteriores.



En cuanto a su situación contractual, Soria aclaró que no busca indemnizaciones adicionales, sino que su contrato especifica el pago hasta su último día de trabajo, sin beneficios extras.



Estas revelaciones ponen de manifiesto la compleja situación interna en Aurora y plantean interrogantes sobre la gestión y transparencia en el club, generando un debate en el ámbito deportivo local.