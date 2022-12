"No sé qué techo va a tener este equipo", expresó el arquero marroquí Bono

El arquero Yassine Bounou 'Bono' festejó la histórica clasificación de Marruecos para semifinales del Mundial de Catar, tras superar 1-0 a Portugal en cuartos este sábado, y afirmó que el equipo de momento parece no tener techo.

"No sé qué techo va a tener este equipo. Ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, con jugadores lesionados hoy. Es increíble", dijo Bono a la televisión española Gol Mundial, después de que los 'Leones del Atlas' se convirtieran en la primera selección de África en acceder a la penúltima ronda de un Mundial.

Por su parte, el mediocampista S ofiane Boufal dijo no querer "despertar" del sueño.

"Es una locura. Vivimos en sueño y no queremos despertarnos. He sentido escalofríos. Todo lo que hemos logrado nos lo merecemos. Hemos trabajado duro. Y esto no ha terminado", afirmó el jugador del Angers francés, nacido en París, a la televisión TF1 de su país natal.