No se rinden: Bolívar goleó por 5-0 a Always Ready y se acerca al líder

Bolívar quiere robarle el título al rival de toda la vida. Luego del contundente 5-0 a Always Ready, los celestes acumularon 44 puntos en la tabla de la Liga (cinco menos que The Strongest). Cómo el equipo atigrado no sumará puntos en esta fecha, la recta final del campeonato tendrá sus candidatos muy apretados en las posiciones.