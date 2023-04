"No siento que he llegado a mi nivel top", afirma Enzo Fernández

El centrocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández, afirmó este martes que todavía no siente que haya llegado a su mejor nivel en el equipo inglés antes del partido contra el Real Madrid en Champions. "No siento que he llegado a mi nivel top en el Chelsea. Llevo poco tiempo, es una liga diferente", dijo Fernández en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en Madrid. "Estoy tratando de adaptarme de la mejor manera", añadió el argentino fichado en la última ventana de mercado en enero por el Chelsea, por un monto récord de 106,8 millones de libras (121,3 millones de euros, 131,6 millones de dólares). Enzo Fernández, sin embargo, afirma no sentir presión por este hecho ni cree que el encuentro contra el Real Madrid sea una oportunidad para reivindicarse.

"Presión no tengo, voy a disfrutar del partido, no tengo que demostrar nada a nadie", afirmó el joven centrocampista.



"Trato de no tener presión, sino de disfrutar cada partido, sé la responsabilidad que generan estos partidos, pero para mí no hay presión", añadió Enzo Fernández.



De cara al Real Madrid, el argentino aseguró que no tiene miedo a los merengues, aunque "respeto sí, sabemos de la jerarquía de los delanteros del Madrid... Vini, Benzema, Rodrygo, Valverde, pero trataremos de restarlo con nuestros defensores".



El Chelsea intentará "llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible para definirlo en Stamford Bridge", aseguró Fernández.



"Sabemos que el Madrid es un club histórico, con mucha historia, con jugadores de jerarquía, pero confiamos en nuestro trabajo", aseguró confiado, pese a los cambios de entrenadores sufridos por su club.



"Obvio que dentro de la temporada, cambiar de entrenador no es nada fácil, pero el grupo está fuerte, unido, sabemos lo que significa la Champions y estamos preparados para jugar el partido de mañana", concluyó.