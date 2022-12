No solo Mbappé, también los fantasmas del pasado acechan a Inglaterra

Como si no le bastara con tener que pensar en como parar al goleador del Mundial, el desequilibrante Kilian Mbappé, el sábado en cuartos de final de Qatar-2022, Inglaterra también deberá lidiar con los fantasmas del pasado.



El espectacular delantero de 23 años ha sido el jugador más desequilibrante del torneo, en el que lleva anotados 5 goles en cuatro partidos y se ha vuelto imparable para las defensas que lo han enfrentado.



Lanzado en velocidad es decididamente imparable. Además, su sola presencia acapara toda la atención de los adversarios y con ello libera y genera espacios para sus compadres en el ataque del actual campeón mundial, Ousmané Dembelé y Antoine Griezzmann.



Como si esto no fuera suficiente para el entrenador Gareth Southgate y sus jugadores, el partido del sábado a las 15:00HB en el estadio Al-Bayt, en Al Khor, es la ocasión ideal para Inglaterra de dar un golpe sobre la mesa y acabar con más de medio siglo de frustraciones.



De fracaso en fracaso

Inglaterra encara al campeón del mundo con la pesada mochila de 56 años de fracasos contra rivales de élite en etapas de eliminación directa en los mundiales.



Desde que venció en la final de 'su' Mundial a Alemania Occidental por 4-2 en la prórroga -con el 'gol fantasma' de Geoff Hurst en el minuto 101 que le daba la ventaja 3-2 y la encaminaba al título-, Inglaterra ha perdido todos sus cruces contra selecciones que han levantado la Copa del Mundo.



Precisamente, los alemanes iniciaron la racha adversa de los inventores del fútbol, cuando se vengaron en los cuartos de final del Mundial de México-1970.



Dieciséis años más tarde, y también en México, sufrieron en cuartos de final al genio de Diego Maradona, con la 'Mano de Dios' y también con su obra cumbre, el mejor goles de los mundiales, para caer 2-1.



En Italia-1990 nueva decepción, esta vez por penales en semifinales, frente a la Alemania Occidental de Lothar Matthaeus y Andreas Brehme que días después ganaría el título ante la Argentina de Maradona en el estadio Olímpico de Roma.



Argentina fue nuevamente el verdugo inglés, nuevamente en los penales, en los octavos de final de Francia-1998.



Cuatro años más tarde, las huestes de David Beckham fueron eliminadas en cuartos de final por el Brasil que se dirigía a su pentacampeonato mundial en Corea del Sur y Japón, con el recordado gol de Ronaldinho Gaúcho, que remató 'desde su casa' con el portero David Seaman fuera de su arco.



Otra vez Alemania se cargó a Inglaterra en Sudáfrica-2010 en octavos de final con una goleada 4-1.



Antes, en Alemania-2006, la Portugal de un joven Cristiano Ronaldo la había echado en cuartos de final en definición desde los doce pasos



Tras quedar eliminado en la fase de grupos en Brasil-2014, donde sufrió un doblete de Luis Suárez (caída 2-1) en el partido clave, en Rusia-2018 logró llegar a semifinales, pero no pudo con la Croacia de Luka Modric, que le ganó de atrás 2-1.



Ahora tiene enfrente al actual campeón del mundo, y a Mbappé, que por estas horas no dejan dormir a Southgate y los suyos que además tienen que lidiar con más de medio siglo de fracasos.