"No somos invencibles", recuerda Scaloni antes de medirse a Italia

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, prefirió rebajar la euforia existente alrededor del equipo por su racha de 31 partidos seguidos sin perder y pidió a sus jugadores "no confiarse" y tampoco dejarse llevar por los nervios si el equipo pierde el miércoles ante Italia en la Finalissima.

"Es una de las cosas que me gusta hablarles y transmitir al país. Lo importante acá es no sentirse invencible. Sentir que somos los campeones, sí, está bueno que la gente disfrute de lo que se consiguió, pero el camino sigue", dijo en una conferencia de prensa en el estadio londinense de Wembley el técnico del equipo campeón de la Copa América en 2021.

"No hay que dormirse en eso. Hay que competir y jugar mañana. Es un partido que se puede perder. Me tiene intrigado cómo todo está tan bien y como entrenador tengo que conseguir que nadie se relaje, que esto no hace más que empezar", subrayó.

"No somos invencibles. Podemos competir con cualquiera, pero no confiarnos", sentenció.

En el último partido de las eliminatorias mundialistas, el empate 1-1 ante Ecuador, Argentina igualó el récord oficial de partidos seguidos sin perder del equipo nacional, los 31 que había logrado la Albiceleste a las órdenes de Alfio Basile hace tres décadas.

En caso de no perder el miércoles, superaría esa marca. Pero más allá de ese logro, Scaloni relativizó el dato y puso el acento en que el gran objetivo de este año 2022 es el Mundial de Catar, por encima de todo lo demás.

"Nos gustaría ganar, es un trofeo, un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre. Seguir con la línea de juego que estamos teniendo es el objetivo principal", señaló.

"Jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar de igual a igual y competir al máximo. Independientemente de si ganamos o no a Italia, lo importante es seguir con el camino que estamos trazando", insistió.

- "Medirse a los mejores" -

Lionel Scaloni subrayó además la importancia de que Argentina pueda medirse por fin a una gran potencia europea, ya que su racha de partidos se consiguió principalmente en un ámbito regional, sin ponerse frente a frente con uno de los grandes del otro lado del Atlántico.

"Siempre es importante medirse a los mejores y al que ganó la última Eurocopa. La importancia de este partido es que hay que medirse a los mejores e Italia está entre ellos. Más allá de un título en juego, me interesa poder medirnos a Italia", incidió el entrenador argentino, sin dejar de tener en su punto de mira llegar al Mundial (21 noviembre-18 diciembre) de la mejor manera posible.

El hecho de que Italia no esté clasificada para Catar-2022 no le resta nada de potencial para Scaloni.

"Inmerecidamente se quedó fuera del Mundial. Es el ganador de la Eurocopa, hace menos de un año. Una selección de máximo nivel, que ha hecho las cosas muy bien. Se quedó fuera del Mundial únicamente porque la pelota no entró (en la derrota 1-0 ante Macedonia del Norte, en un duelo de repesca en marzo). Ha hecho un trabajo formidable, su entrenador (Roberto Mancini) le ha dado una entidad que hace muchos no tenía", opinó sobre el rival del miércoles.

Para el seleccionador argentino, la clave para aspirar a ganar es que sus hombres "hagan su juego" y que "confíen en que puede ir bien".

