“No tenemos mucho tiempo para preparar bien el equipo”, justifica Zago de cara al amistoso ante México

Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección boliviana, arribó este domingo al hotel de concentración en Santa Cruz de la Sierra, y habló con los medios de prensa sobre el amistoso que sostendrá la Verde ante México, el próximo 31 de mayo en Chicago, Estados Unidos (20:00HB)



“Estamos empezando esta concentración, algunos jugadores llegaron el sábado en la noche, otros el domingo en la mañana, y el lunes se seguirán sumando. Recién el martes estaremos completos, cuando los jugadores de Bolívar se sumen tras cumplir su partido de Copa Libertadores”, manifestó el brasileño.



“El lunes vamos a entrenar en los predios de Royal Pari, el martes en el estadio Tahuichi y en la noche viajaremos a Estados Unidos. En Chicago entrenaremos el miércoles en la tarde, jueves repetimos, y el viernes tenemos el partido con México. Una vez termine, regresamos a Bolivia”, añadió.



Zago reconoció que no tendrá mucho tiempo para evaluar y preparar a sus dirigidos, pero confía que el amistoso ante la selección azteca será un buen parámetro de cara a la participación de Bolivia en la Copa América.



“No tenemos mucho tiempo para preparar el equipo, no es el tiempo que queríamos, pero creo que vamos a llegar bien. Es un partido amistoso difícil, México va a jugar con su selección principal, la prioridad será hacer un gran partido. Queremos volver a Bolivia con una victoria, ese es el pensamiento que tenemos”, matizó.



Posteriormente, la selección se alistará para viajar nuevamente a Estados Unidos, donde afrontará dos amistosos más, primero frente a Ecuador (12 de junio) y luego contra Colombia (15 de junio). A estos partidos asistirán los 26 convocados para la Copa América, cuya nómina se dará a conocer el próximo domingo.



“La lista final de la Copa América la vamos a dar el próximo domingo. Para jugar ante Ecuador y Colombia vamos a tener a los jugadores de The Strongest y Always Ready, ellos van a sumar mucho porque están con buen ritmo a nivel internacional”, indicó.



Finalmente. Zago destacó la importancia de que la selección compita en cualquier cancha. “Yo sé que el resultado es importantísimo, pero lo que más queremos es competir como lo venimos haciendo hasta ahora. Para conseguirlo debemos entrenar bien , ser responsables para seguir soñando con llegar al Mundial”, concluyó.