“No tengo contrato así que me voy”: Eduardo Villegas renunció a GV San José

¡Primero soldado caído! No duró ni tres fechas. Eduardo Villegas renunció este jueves a la dirección técnica de GV San José, luego de igualar 2-2 ante Wilstermann en Oruro.



El entrenador cochabambino comunicó su decisión en conferencia de prensa, asegurando haber recibido un mensaje ‘desacertado’ por parte del presidente del club, Paulo Folster.



“He tenido un mensaje del presidente muy desacertado. Estoy presentando mi renuncia. No voy a hablar de fútbol, no tengo argumentos, no tengo contrato así que me voy, estoy dejando el club”.



“Me dijo que mi equipo era una vergüenza. Hemos traído los jugadores que pensaba, pero dentro del presupuesto del presidente que era bien bajo”, añadió Villegas.



En las dos primeras jornadas del Torneo Apertura, GV San José solamente sumó un punto, a consecuencia de una derrota ante Bolívar en La Paz (3-1) y un empate frente a Wilstermann en Oruro (2-2).