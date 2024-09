“No voy a buscar excusas por la altura”, afirma el seleccionador venezolano

La selección venezolana de fútbol ultima detalles de cara al partido que sostendrá este jueves ante Bolivia por la séptima fecha de las clasificatorias mundialistas. Este encuentro tiene un condimento especial, ya que por primera vez en la historia se jugará en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, situado a 4,095 metros sobre el nivel del mar, un hecho que ha causado revuelo en el entorno de la Vinotinto.



Una vez más, Fernando Batista, director técnico de Venezuela, habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre la altura, a lo que respondió: “No me gusta poner excusas por la altura; hay que ir a jugar con lo mejor a Bolivia para sacar un buen resultado”, indicó el martes ante los medios argentinos y venezolanos en Buenos Aires.



“Lo que menos hablamos es de la altura. Sabemos que es un tema; si me lo están preguntando, por algo será, pero nosotros tenemos que prepararnos para ir a jugar un partido, porque sabíamos que cuando se sorteó, iban a jugar en La Paz o en El Alto”, añadió.



La Vinotinto, que comenzó su concentración el domingo en la ciudad porteña, está llevando a cabo sus entrenamientos en la ciudad deportiva del Club Atlético River Plate. El principal objetivo del entrenador argentino es tener un equipo competitivo que sepa defenderse y atacar con argumentos.



“Lógicamente sabemos que vamos a jugar con un rival que, de local, se hará fuerte y tratará desde el inicio de arrinconarnos en nuestro propio arco. La estrategia ya la conocemos, y trataremos de seguir siendo el equipo competitivo que hemos sido, no solo al inicio de la eliminatoria, sino también en la última Copa América (en Estados Unidos), un equipo fuerte y agresivo, de mitad de cancha para atrás y de fondo para adelante”, dijo Batista en relación a las cualidades de la Verde y sobre las estrategias tácticas que intentará plasmar su equipo en el terreno de juego.



Además, Batista habló sobre la velocidad y los movimientos que adquiere el balón en la altura, asegurando que sus dirigidos deberán adaptarse a este cambio.



“Hay que adaptarse a la pelota. Seguramente se puede decir que la única manera de adaptarse es en El Alto y empezar a trabajar ahí. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Alaín Baroja (arquero de Always Ready), que juega en El Alto y nos transmite mucha información”.



Para familiarizarse con el balón, los jugadores de la Vinotinto se han estado entrenando con el mismo que se utilizará el jueves en el partido.



Finalmente, el estratega fue consultado sobre la posible titularidad de Alain Baroja para visitar a Bolivia, debido a que el arquero conoce muy bien el terreno de juego y lo que implica jugar a 4,095 metros de altura.



“Lo tengo a Alaín, lo tengo a Romo, lo tengo a Contreras y lo tengo a Graterol, cuatro arqueros que están en un nivel muy bueno; y tengo la suerte de que también Romo ataja en altura (en Universidad Católica de Quito), así que veremos quién juega”, sentenció.



Según la planificación de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), está previsto que el combinado nacional arribe el miércoles a Santa Cruz de la Sierra, donde pernoctará, para luego trasladarse a El Alto horas antes del partido y así contrarrestar los efectos de la altura.