"No voy a hablar de Brasil, tengo contrato con el Madrid", afirmó Ancelotti

"Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más", declaró Ancelotti en declaraciones a medios de prensa en las instalaciones de la universidad UCLA.

Mbappe "es un jugador que no está en el Madrid", remarcó el técnico. "Hablar de jugadores que no están aquí, no me parece correcto".