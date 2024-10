Nos duele, pero sí, son ellos, los campeones del mundo

En medio del “vení, vení, cantá conmigo”, los bolivianos llevan la pelota al medio para sacar una y otra vez. La goleada de Argentina por 6-0 no admite discusión. “ Que de la mano, de Lio Messi… ” siguen cantando mientras desde la platea alta, los hinchas bolivianos miran desconsolados. De a ratos viene un “no es para morirse, aún tenemos chance”.

Bolivia sabía a quién se enfrentaba y el DT Óscar Villegas diseñó un esquema que pronto fue roto por un Messi descomunal que terminó siendo ovacionado por el Monumental. “El que no salta es un inglés”, se divertían, en medio de la desazón nuestra. Medina se hincó y agradeció a Dios, mientras Haquin y Suárez, miraban con las manos en la cintura.

Fue casi imposible encontrar una forma de detener a los argentinos, bien aceitados y empujados por un público que no paró de alentar. Para Haquin, Suárez, Medina y Sagredo, f ue difícil contener a Álvarez, Messi, Lautaro y por momentos De Paúl. La caída ante la Albiceleste luego de tres victorias al hilo, dolió, pero las esperanzas aún están intactas.

Fue por eso que los jugadores apenas acabó el partido, se acercaron hasta donde estaban los bolivianos, para agradecer por el apoyo. La goleada trajo consigo otra mala noticia: Carmelo Algarañaz fue amonestado y no estará ante Ecuador en noviembre; fue por eso que Villegas apostó por el roce a Enzo Monteiro en el tramo final, para que vaya ganando minutos.

La primera etapa fue un calvario para Bolivia, no hubo forma de controlar los embates de un rival superior, que atacó hasta con cinco hombres y que golpeó al mínimo error. Marcelo Suárez resbaló, y al rebote el balón le quedó servido a Messi (18’) -justo a quien no tenía que caerle- y marcó el 1-0 parcial. No hubo forma de contenerlo y Argentina se puso en ventaja.